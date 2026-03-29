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“La Fiorentina è la delusione del campionato, ma la retrocessione se la giocano Lecce e Cremonese”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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“La Fiorentina è la delusione del campionato, ma la retrocessione se la giocano Lecce e Cremonese”

Redazione

29 Marzo · 12:31

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 12:35

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ACF Fiorentina

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Nel corso dell’intervista concessa ai nostri taccuini per la rubrica “A tu per tu”, Marco Giannitti ha parlato del campionato di Serie A: “Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all’Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno”.

La delusione?
“La Fiorentina. La squadra ha tutt’altro tasso tecnico rispetto alla classifica”.

Su chi punta per la salvezza?
“Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi”.

Nel corso dell’intervista concessa ai nostri taccuini per la rubrica “A tu per tu”, Marco Giannitti ha parlato del campionato di Serie A: “Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all’Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno”.

La delusione?
“La Fiorentina. La squadra ha tutt’altro tasso tecnico rispetto alla classifica”.

Su chi punta per la salvezza?
“Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi”. Lo scrive Tuttomercatoweb

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