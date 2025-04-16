La Fiorentina è la 9° rosa che è costata di più del campionato, 115 milioni spesi per i cartellini

Il noto portale Transfermakt ha stilato una speciale classifica della Serie A basata sulle posizioni guadagnate in classifica rispetto a quanto è costata la rosa in termini di soldi spesi per i cartel...

Il noto portale Transfermakt ha stilato una speciale classifica della Serie A basata sulle posizioni guadagnate in classifica rispetto a quanto è costata la rosa in termini di soldi spesi per i cartellini. Per capire meglio il concetto il Verona che è la rosa che è costata meno di tutta la Serie A ed occupa la 15° posizione in Serie A ha guadagnato 5 posizioni, ed è la squadra che il differenziale migliore di tutta la Serie A.

La Fiorentina dal canto suo con i suoi 115 milioni spesi è la 9° rosa del campionato per costo, il costo della rosa comprende solo i soldi spesi per i cartellini e quelli spesi per i vari prestiti escludendo dunque i riscatti. Occupando dunque l'ottava posizione in Serie A la Fiorentina ha un differenziale di più uno tra costo della rosa e rendimento. Meglio della viola ha fatto il Bologna che ha guadagnato 2 posizioni, così come la Lazio e l'Atalanta.