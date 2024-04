La Fiorentina è andata in goal con 16 giocatori diversi, ha il numero più alto in Serie A insieme a l’Inter

Secondo il noto portale Transfermarkt sono 16 i giocatori diversi della Fiorentina andati in goal in Serie A, è la squadra con il numero più alto alla pari dell’Inter che però ha segnato 32 goal in più della squadra viola. Numeri che testimoniano non solo la quantità di giocatori presenti nella rosa di Italiano ma anche la grande capacità del mister di coinvolgere tutti i calciatori a disposizione. La peggiore in A sotto questo punto di vista è il Torino che ha mandato in goal solo 9 giocatori avendo segnato appena 30 goal

