La Fiorentina è ad un passo da Zirkzee. Appena verrà certificata la cessione di Kean si potrà chiudere

La Fiorentina è forte su Zirkzee non appena Moise Kean sarà ceduto

La Fiorentina è ad un passo da Zirkzee come sostituto di Kean, non appena il giocatore italiano sarà ceduto al Como i viola chiuderanno per il giocatore dello United, ma è un affare che si prospetta vicino e che si sbloccherà con la cessione di Kean. Intanto l'azzurro si allena al Viola Park