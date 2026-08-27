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La Fiorentina è ad un passo da Zirkzee. Appena verrà certificata la cessione di Kean si potrà chiudere

La Fiorentina è forte su Zirkzee non appena Moise Kean sarà ceduto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2026 13:39
La Fiorentina è ad un passo da Zirkzee. Appena verrà certificata la cessione di Kean si potrà chiudere -
Zirkzee
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La Fiorentina è ad un passo da Zirkzee come sostituto di Kean, non appena il giocatore italiano sarà ceduto al Como i viola chiuderanno per il giocatore dello United, ma è un affare che si prospetta vicino e che si sbloccherà con la cessione di Kean. Intanto l'azzurro si allena al Viola Park

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