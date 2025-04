Assenza pesante per la Fiorentina in vista della sfida col Cagliari delle 18:30: non ci sarà Moise Kean. Stando quanto riportato da Violanews, il centravanti viola non sarà a disposizione di Raffaele Palladino per il recupero del lunedì di Pasquetta. Da capire il motivo dell’assenza: lo stop – si legge – potrebbe essere dovuto al problema alla caviglia con il quale Kean convive da tempo. Al suo posto, dunque, ci sarà Beltran a completare la coppia d’attacco con Albert Gudmundsson.