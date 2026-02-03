La Fiorentina dovrà consegnare la lista UEFA entro il 5 Febbraio, potrà inserire solo 3 dei nuovi acquisti

Si è conclusa ieri alle 20 la sessione invernale del calciomercato, una sessione che ha visto la Fiorentina molto attiva viste le 10 cessioni e i 5 acquisti. Sono arrivati infatti Solomon, Harrison, Brescianini, Fabbian e Rugani che avranno il compito di dare ai ragazzi di Vanoli nuova linfa per raggiungere la salvezza. Ma per quanto riguarda la Conference League non tutti potranno essere d’aiuto.

Infatti la Fiorentina dovrà consegnare entro la mezzanotte del 5 Febbraio la nuova lista UEFA per le fasi a eliminazione diretta della Conference. Vanoli però dovrà fare delle scelte dato che dei 5 nuovi acquisti soltanto 3 potranno essere inseriti nella nuova lista, e di conseguenza 2 dovranno esser fatti fuori. Successe anche lo scorso anno quando Palladino tagliò Ndour e Pablo Marì a discapito di Folorunsho, Zaniolo e Fagioli. Forse Palladino con il sennò di poi sbagliò le sue valutazioni, dato che Pablo Marì era diventato titolare e l’apporto di Zaniolo fu praticamente nullo