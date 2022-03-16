La Fiorentina deve cambiare marcia: in questo campionato solo due vittorie contro le big

Per raggiungere l'Europa la Fiorentina deve battere qualche big, finora in campionato ne ha vinte solo due

In questo campionato contro le prime 7, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie, a fronte delle sconfitte con Roma, Inter, Napoli, Juve e Lazio, bilancio chiaroscuro in Coppa Italia. Serve uno scatto, da qui alla fine oltre all'imminente trasferta con l'Inter, i viola dovranno affrontare Juve e Roma al Franchi, Napoli e Milan fuori. Lo scrive Tuttosport.

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