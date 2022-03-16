La Fiorentina deve cambiare marcia: in questo campionato solo due vittorie contro le big
Per raggiungere l'Europa la Fiorentina deve battere qualche big, finora in campionato ne ha vinte solo due
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 09:29
In questo campionato contro le prime 7, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie, a fronte delle sconfitte con Roma, Inter, Napoli, Juve e Lazio, bilancio chiaroscuro in Coppa Italia. Serve uno scatto, da qui alla fine oltre all'imminente trasferta con l'Inter, i viola dovranno affrontare Juve e Roma al Franchi, Napoli e Milan fuori. Lo scrive Tuttosport.
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