La Fiorentina dalla Conference ha già incassato 14 milioni, l'Inter dalla Champions ne ha presi 86

In attesa di conoscere il destino della Roma, chiamata a vincere contro il Porto per proseguire il proprio cammino europeo, l’Italia ha portato direttamente agli ottavi di finale delle tre competizion...

In attesa di conoscere il destino della Roma, chiamata a vincere contro il Porto per proseguire il proprio cammino europeo, l’Italia ha portato direttamente agli ottavi di finale delle tre competizioni UEFA, senza dover passare dai fin qui amarissimi playoff, solamente Inter, Lazio e Fiorentina. Le tre squadre sono distribuite perfettamente fra le tre coppe, aspettando i giallorossi di Ranieri che possono unirsi ai biancocelesti in Europa League.

Le tre qualificate sono riusciti a piazzarsi nelle prime otto delle rispettive competizioni. La Lazio ha addirittura chiuso la prima fase al primo posto grazie ai 19 punti conquistati nelle otto partite disputate, mettendosi dietro squadre del calibro del Manchester United e del Tottenham. Ottimo piazzamento per la Fiorentina, terza in Conference, e per l’Inter, quarta in Champions. Ma, nonostante percorsi più o meno simili, la differenza fra quanto incassato dalla società nerazzurra con la Champions e le altre due italiane è sostanziale.

L’Inter, chiudendo quarta, ha incassato, solamente per il piazzamento in classifica, ben 11,7 milioni di euro. La Lazio, prima in Europa League, solamente 3,58 milioni, mentre la Fiorentina, terza in Conference, 1,52 milioni. I biancocelesti hanno incassato esattamente quanto il Club Brugge, piazzatosi al 24° posto in Champions. Ancora più marcato la differenza con i viola, che hanno guadagnato meno dello Sparta Praga, che ha chiuso la prima fase del massimo torneo europeo per club al 31° posto.

Ma non solo la classifica, a creare una differenza sostanziale sono tutte le fonti di ricavo riconosciute alle partecipanti alle tre competizioni UEFA. Si va dal bonus per la partecipazione (dagli oltre 18 milioni della Champions ai poco più dei 3 milioni della Conference), il market pool ai ricavi per i risultati. Una vittoria in Champions vale oltre 2 milioni di euro, 450mila in Europa League e solo 400mila in Conference.

Da queste enormi differenze, l’Inter, qualificandosi agli ottavi di Champions, ha già guadagnato più del quadruplo rispetto alla Lazio e poco più di sei volte nei confronti dalla Fiorentina. Lo scrive Calcio e Finanza