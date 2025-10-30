30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina crolla con l’Inter e San Siro sfotte Pioli, parte il coro: “Pioli is on fire” (VIDEO)

News

La Fiorentina crolla con l’Inter e San Siro sfotte Pioli, parte il coro: “Pioli is on fire” (VIDEO)

Redazione

30 Ottobre · 11:38

Aggiornamento: 30 Ottobre 2025 · 11:38

TAG:

ACF FiorentinaPioli

Condividi:

di

Si è giocata ieri a San Siro la partita tra Inter e Fiorentina, valevole per la 9 giornata di Serie A. Una partita in cui solo gli errori dell’arbitro e i miracoli di De Gea hanno evitato un passivo più pesante, che comunque è stato di 3-0. Sul 3-0 per l’Inter sono partiti i cori di sfottò verso Stefano Pioli. L’allenatore viola infatti è infatti finito nel mirino dei sostenitori nerazzurri visti i suoi recenti trascorsi sulla panchina del Milan. Proprio per questo è stato cantato il celebre coro: “Pioli is on fire” che per anni ha accompagnato l’avventura rossonera di Pioli. Un altra situazione che la dice lunga sul momento che sta vivendo Pioli

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio