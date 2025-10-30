La Fiorentina crolla con l’Inter e San Siro sfotte Pioli, parte il coro: “Pioli is on fire” (VIDEO)

Si è giocata ieri a San Siro la partita tra Inter e Fiorentina, valevole per la 9 giornata di Serie A. Una partita in cui solo gli errori dell’arbitro e i miracoli di De Gea hanno evitato un passivo più pesante, che comunque è stato di 3-0. Sul 3-0 per l’Inter sono partiti i cori di sfottò verso Stefano Pioli. L’allenatore viola infatti è infatti finito nel mirino dei sostenitori nerazzurri visti i suoi recenti trascorsi sulla panchina del Milan. Proprio per questo è stato cantato il celebre coro: “Pioli is on fire” che per anni ha accompagnato l’avventura rossonera di Pioli. Un altra situazione che la dice lunga sul momento che sta vivendo Pioli