La Fiorentina crolla con l’Inter e San Siro sfotte Pioli, parte il coro: “Pioli is on fire” (VIDEO)

Si è giocata ieri a San Siro la partita tra Inter e Fiorentina, valevole per la 9 giornata di Serie A. Una partita in cui solo gli errori dell’arbitro e i miracoli di De Gea hanno evitato un passivo più pesante, che comunque è stato di 3-0. Sul 3-0 per l’Inter sono partiti i cori di sfottò verso Stefano Pioli. L’allenatore viola infatti è infatti finito nel mirino dei sostenitori nerazzurri visti i suoi recenti trascorsi sulla panchina del Milan. Proprio per questo è stato cantato il celebre coro: “Pioli is on fire” che per anni ha accompagnato l’avventura rossonera di Pioli. Un altra situazione che la dice lunga sul momento che sta vivendo Pioli
San Siro intona “Pioli is on fire”#InterFiorentina pic.twitter.com/ORJRsjeSEZ
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 29, 2025