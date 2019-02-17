La Fiorentina crea, la Spal segna. 1-0 al 35', a segno Petagna

Si porta in vantaggio la Spal al 35' del primo tempo. Errore di Hugo e Biraghi sulla fascia con Murgia che mette in mezzo

Si porta in vantaggio la Spal al 35' del primo tempo. Errore di Hugo e Biraghi sulla fascia con Murgia che mette in mezzo. Sulla prima conclusione è bravo Lafont, sulla seconda il portierino francese non puó nulla. A segnare è Petagna.

La Fiorentina si era resa pericolosa piú volte in precedenza, colpendo anche una traversa con Muriel