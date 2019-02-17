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La Fiorentina crea, la Spal segna. 1-0 al 35', a segno Petagna

Si porta in vantaggio la Spal al 35' del primo tempo. Errore di Hugo e Biraghi sulla fascia con Murgia che mette in mezzo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 12:45
La Fiorentina crea, la Spal segna. 1-0 al 35', a segno Petagna - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
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Si porta in vantaggio la Spal al 35' del primo tempo. Errore di Hugo e Biraghi sulla fascia con Murgia che mette in mezzo. Sulla prima conclusione è bravo Lafont, sulla seconda il portierino francese non puó nulla. A segnare è Petagna.

La Fiorentina si era resa pericolosa piú volte in precedenza, colpendo anche una traversa con Muriel

 

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