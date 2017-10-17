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La Fiorentina ha corso più di tutti in questo avvio di stagione. I numeri delle 20 squadre di Serie A...

La Fiorentina di Pioli, attualmente all'undicesimo posto in classifica con 10 punti all'attivo, si trova però a guidare un'altra speciale classifica. Si tratta infatti della graduatoria relativa ai ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 12:31
La Fiorentina ha corso più di tutti in questo avvio di stagione. I numeri delle 20 squadre di Serie A... -
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La Fiorentina di Pioli, attualmente all'undicesimo posto in classifica con 10 punti all'attivo, si trova però a guidare un'altra speciale classifica. Si tratta infatti della graduatoria relativa ai chilometri percorsi dalle venti squadre di Serie A, nel corso di queste prime otto giornate di campionato. I viola si trovano al primo posto con ben 110,794 km percorsi dai suoi giocatori, segue poi il Chievo Verona (110, 383 km) e completa il podio la Lazio di Simone Inzaghi (109,355 km). Di seguito tutti i dati relativi alle altre squadra, secondo quanto emerge dall'analisi di numericalcio.it.

  1. Fiorentina 110,794
  2. Chievo 110,383
  3. Lazio 109,355
  4. Napoli 109,223
  5. Atalanta 109,039
  6. Inter 108,894
  7. Udinese 108,730
  8. H.Verona 108,407
  9. Cagliari 108,015
  10. Bologna 107,863
  11. Juventus 107,825
  12. Spal 107,327
  13. Benevento 106,495
  14. Genoa 106,340
  15. Sassuolo 106,307
  16. Roma 105,816
  17. Sampdoria 105,584
  18. Milan 105,545
  19. Crotone 103,570
  20. Torino 102,232

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