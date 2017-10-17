La Fiorentina ha corso più di tutti in questo avvio di stagione. I numeri delle 20 squadre di Serie A...
La Fiorentina di Pioli, attualmente all'undicesimo posto in classifica con 10 punti all'attivo, si trova però a guidare un'altra speciale classifica. Si tratta infatti della graduatoria relativa ai ch...
La Fiorentina di Pioli, attualmente all'undicesimo posto in classifica con 10 punti all'attivo, si trova però a guidare un'altra speciale classifica. Si tratta infatti della graduatoria relativa ai chilometri percorsi dalle venti squadre di Serie A, nel corso di queste prime otto giornate di campionato. I viola si trovano al primo posto con ben 110,794 km percorsi dai suoi giocatori, segue poi il Chievo Verona (110, 383 km) e completa il podio la Lazio di Simone Inzaghi (109,355 km). Di seguito tutti i dati relativi alle altre squadra, secondo quanto emerge dall'analisi di numericalcio.it.
- Fiorentina 110,794
- Chievo 110,383
- Lazio 109,355
- Napoli 109,223
- Atalanta 109,039
- Inter 108,894
- Udinese 108,730
- H.Verona 108,407
- Cagliari 108,015
- Bologna 107,863
- Juventus 107,825
- Spal 107,327
- Benevento 106,495
- Genoa 106,340
- Sassuolo 106,307
- Roma 105,816
- Sampdoria 105,584
- Milan 105,545
- Crotone 103,570
- Torino 102,232