La Fiorentina continuerà a giocare al Franchi anche durante i lavori. La ristrutturazione completa entro il 2029

Per il centenario, lo stadio avrà una capienza di 35 mila posti

La Fiorentina continuerà a giocare allo stadio Franchi durante i lavori di ristrutturazione, come confermato da una recente delibera del Comune di Firenze. La giunta ha incaricato gli uffici comunali di aggiornare il cronoprogramma dei cantieri per garantire la presenza del pubblico e prorogare la convenzione d'uso dello stadio, in scadenza a maggio 2025. L'obiettivo è mantenere la squadra al Franchi fino al completamento dei lavori.

Per il centenario della Fiorentina, ad agosto 2026, si prevede una capienza di 35.000 posti, con la nuova curva Fiesole, parte della Tribuna e della Maratona, e la vecchia curva Ferrovia ancora accessibili. Dopo il centenario, la curva Ferrovia sarà chiusa per ulteriori lavori.

Attualmente, i lavori si concentrano sulla costruzione della nuova curva Fiesole e della sua copertura. La ristrutturazione completa dovrebbe concludersi entro il 2029, ma mancano ancora circa 100 milioni di euro di finanziamenti, per i quali si valuta anche un possibile contributo della Fiorentina tramite project financing. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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