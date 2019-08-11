La Fiorentina continua ad osservare Mario Balotelli che temporeggia con il Flamengo
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sulle tracce di Mario Balotelli c'è il Flamengo pronto ad offrirgli un ghiotto premio alla firma più un ingaggio super ed un contratto al fratello Enock...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2019 09:38
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sulle tracce di Mario Balotelli c'è il Flamengo pronto ad offrirgli un ghiotto premio alla firma più un ingaggio super ed un contratto al fratello Enock. L'attaccante però sta prendendo tempo. Egli sembra pronto a ridimensionare le pretese per rimanere in Italia. Le due neopromosse Brescia ed Hellas Verona sperano di prenderlo ma i viola, continuano ad osservare ed attendono gli sviluppi eventualmente per affondare prima delle altre due.