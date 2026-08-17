La Fiorentina considera ridicola l’offerta per Kean. In questo momento manca anche il sostituto

Due ostacoli che bloccano la situazione legata a Moise Kean

Si è aperta ufficialmente la trattativa per Moise Kean. Nella giornata di oggi, il Como ha mosso i primi passi concreti per provare a portare in riva al lago l'attaccante della Fiorentina, individuato da Cesc Fabregas come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo..



Il Como ha quindi bussato alla porta della Fiorentina per chiedere informazioni e formulare una prima proposta concreta per Kean. L'offerta presentata dai lariani è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso, ai quali si aggiungerebbe un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una proposta complessiva da 30 milioni che, tuttavia, non ha convinto la società viola.



La Fiorentina, infatti, avrebbe giudicato ridicola l'offerta rispetto alle proprie valutazioni. Il club gigliato, sul piano economico, continua a mantenere una posizione molto chiara: per sedersi concretamente al tavolo con il Como serve una base di almeno 40 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta è dunque significativa.

Ma la questione economica non è l'unico elemento a complicare il possibile trasferimento, perché la Fiorentina deve prima di tutto tutelarsi sul piano tecnico. Al momento il club non ha ancora in mano un sostituto di Kean e, di conseguenza, una sua eventuale partenza non potrebbe essere presa in considerazione senza aver prima individuato un nuovo attaccante.

È proprio questo il secondo incastro da risolvere. Anche qualora il Como decidesse di rilanciare con un'offerta più alta, la Fiorentina dovrebbe comunque valutare attentamente la situazione e assicurarsi di poter contare su un centravanti in grado di raccogliere l'eredità del numero 9. La priorità dei viola, quindi, non è soltanto quella di massimizzare l'incasso, ma anche di evitare di privarsi del proprio riferimento offensivo senza avere già individuato il profilo con cui sostituirlo.

Al momento, dunque, la prima offerta è stata respinta e la distanza tra le parti resta ampia. Il futuro di Kean rimane tutto da scrivere, ma per il Como la strada che porta all'attaccante della Fiorentina si preannuncia tutt'altro che semplice.