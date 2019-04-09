La Fiorentina comunica, Pioli si è dimesso, allenamento della squadra diretto da Murelli
ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli. L'allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 17:05
ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli. L'allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo Murelli.