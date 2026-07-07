La Fiorentina comunica di aver ceduto a titolo di prestito Carlo Evangelista alla Pergolettese in Serie c
L'esterno della primavera viene ceduto in prestito al club lombardo, militante in Serie C, prima esperienza tra i professionisti per il giovane viola
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 18:56
Il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Evangelista all'U.S. Pergolettese"
Inizia il progetto ringiovanimento della Primavera, con l'Ufficialità di Andreazzoli, l'obiettivo viola sarà di avere una squadra con un'età media molto bassa, infatti i classe 2008 e 2009 saranno chiamati a costituire l'ossatura della rosa.