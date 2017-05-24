La Fiorentina ha chiuso per l'attaccante Grot: le cifre dell'operazione con il NEC

La Fiorentina gioca d'anticipo e si assicura così le prestazioni dell'attaccante olandese classe '98, per lui 7 reti in questa stagione

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com pare che la Fiorentina abbia messo a segno un importante colpo per quanto riguarda il reparto offensivo. Infatti, secondo quanto si apprende dal sito ufficiale del noto esperto di mercato, la Fiorentina avrebbe chiuso la trattativa che porterà Jay-Roy Grot, giovane attaccante del NEC, in Italia. L'olandese classe '98 andrà quindi a rinforzare il pacchetto offensivo della Viola e, stando alle indiscrezioni, pare che l'accordo sia stato raggiunto per una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro.