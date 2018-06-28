La Fiorentina chiude per un altro 2000. In arrivo Gillekens dal Leuven

Dopo Beloko, Koffi e Montiel, la Fiorentina è pronta a chiudere per un altro classe 2000. Si tratta di Jordy Gillekens, difensore centrale belga del Leuven. Secondo quanto riporta oggi Het Nieuwsblad,...

Dopo Beloko, Koffi e Montiel, la Fiorentina è pronta a chiudere per un altro classe 2000. Si tratta di Jordy Gillekens, difensore centrale belga del Leuven. Secondo quanto riporta oggi Het Nieuwsblad, il club viola ha raggiunto un accordo con il giocatore su base triennale, ma ancora manca quello con la società, per cui potrebbe arrivare un rilancio nelle prossime ore. La trattativa è comunque destinata a chiudersi. Nei piani viola Gillekens si aggregherebbe alla prima squadra nel ritiro di Moena per essere visionato da Pioli, ma poi giocherà con la Primavera di Bigica.