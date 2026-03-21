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La Fiorentina chiama i tifosi: “Sabato 28 marzo allenamento a porte aperte al Viola Park”

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La Fiorentina chiama i tifosi: “Sabato 28 marzo allenamento a porte aperte al Viola Park”

Redazione

21 Marzo · 14:35

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 14:35

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La Fiorentina ha annunciato sul proprio sito ufficiale un allenamento a porte aperte al Viola Park in data 28 marzo

Con una nota ufficiale la Fiorentina ha comunicato che in data 28 Marzo si svolgerà un allenamento a porte aperte. Questo il comunicato Viola:

“ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile.  Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12) https://ticketing.acffiorentina.com/index.php

“Per chi raggiungerà il Rocco B. Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00“.

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