La Fiorentina chiama i tifosi: “Sabato 28 marzo allenamento a porte aperte al Viola Park”

Con una nota ufficiale la Fiorentina ha comunicato che in data 28 Marzo si svolgerà un allenamento a porte aperte. Questo il comunicato Viola:
“ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile. Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12) https://ticketing.acffiorentina.com/index.php
“Per chi raggiungerà il Rocco B. Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00“.