La Fiorentina cede Barak a titolo definitivo all'Apoel Nicosia: Il comunicato ufficiale dei viola
Il centrocampista ceco si trasferisce a Cipro
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2026 14:30
Si chiude ufficialmente l'avventura di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Dopo quattro stagioni trascorse sotto la gestione del club toscano—intervallate da due parentesi in prestito—il centrocampista ceco saluta la Serie A per trasferirsi a titolo definitivo all'APOEL Nicosia.
A sigillare l'operazione è arrivata anche la nota formale da parte della società gigliata, che ha confermato la conclusione della trattativa: «ACF Fiorentina comunica la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak all'APOEL F.C.».