La Fiorentina cambia la sua immagine. Presto un nuovo sito web ufficiale con tante sorprese

Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, Commisso e Barone non stanno pensando solamente al restyling della squadra. La Fiorentina infatti sta cambiando la sua immagine. A disposizione de...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2019 12:49

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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