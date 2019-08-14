La Fiorentina cambia la sua immagine. Presto un nuovo sito web ufficiale con tante sorprese
Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, Commisso e Barone non stanno pensando solamente al restyling della squadra. La Fiorentina infatti sta cambiando la sua immagine. A disposizione de...
Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, Commisso e Barone non stanno pensando solamente al restyling della squadra. La Fiorentina infatti sta cambiando la sua immagine. A disposizione dei tifosi verrà messo un nuovo sito web ufficiale. Ci sarà quindi un nuovo dominio in rete, un nuovo nome con una nuova grafica che sostituirà quello esistente, Violachannel. Sarà inserita una geolocalizzazione dove vedere biglietteria o pub più vicino che trasmetterà la partita. Ci sarà anche un'agenda degli eventi a disposizione dei tifosi.