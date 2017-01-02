La Fiorentina augura uno splendido 2017 dagli Uffizi

Con la foto ufficiale di squadra la Fiorentina rinnova i suoi auguri a tutti i tifosi viola

È tempo di auguri e la Fiorentina ha scelto la suggestiva cornice degli Uffizi per augurare un buon 2017 a tutti i suoi tifosi. Questo il messaggio pubbliccato sulla pagina Facebook ufficiale della società gigliata: "Auguri a tutti di uno splendido 2017 da ACF Fiorentina, con la nostra foto ufficiale di squadra scattata nella splendida cornice degli Uffizi! #ForzaViola #VivaFiorenza".