La Fiorentina attende sviluppi su Oulai, la notizia del rapimento non viene esclusa

Il giocatore ivoriano è al centro di una vera telenovela

La vicenda di Oulai si fa sempre più complessa e misteriosa con delle note anche molto scure, infatti la notizia del rapimento del giocatore ivoriano giunta dalla Turchia non è esclusa perché non sarebbe affatto campata per aria. I viola attendono notizie e seguono con apprensione quanto sta succedendo attorno a Oulai. Rimane la distanza tra i due club e si continua a trattare per riuscire a portare in porto una vicenda che si è trasformata in una vera telenovela.