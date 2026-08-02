La Fiorentina aspetta la decisione di Mastantuono, col Real accordo sul prestito con riscatto e controriscatto

La Fiorentina spera di chiudere per l'arrivo di Mastantuono all'inizio della settimana

La Fiorentina aspetta Mastantuono. Il calciatore argentino classe 2007 deve decidere il suo futuro perchè c'è mezza Europa che lo ha richiesto e lo vorrebbe in squadra. L'esterno è stato di fatto messo fuori rosa dal Real Madrid che ha deciso di metterlo sul mercato ma il club spagnolo non vuole perdere il controllo su un giovane talento pagato complessivamente oltre 60 milioni e lo reputa un giocatore dall'assicuro avvenire.

La Fiorentina ha avuto il grande merito di essersi messa in prima fila per questa operazione grazie ai grandi rapporti di Fabio Paratici con la società di Florentino Perez. E quella viola è proprio la destinazione preferita dal Real perchè permetterebbe al giocatore di avere il posto assicurato tra i titolari. L'accordo di massima tra i due club c'è già e si tratta di un prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 40 e con conseguente controriscatto da parte della Fiorentina che darebbe poi al Real percentuale futura rivendita e diritto di recompra per i primi anni.

Insomma, è tutto abbastanza indirizzato, manca solo il si definitivo del calciatore a sposare Firenze anzichè tutte le altre proposte arrivate.