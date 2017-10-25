La Fiorentina asfalta il Torino ma c'è chi comunque invoca la proprietà: "Della Valle vattene!"

La Fiorentina passeggia sulle macerie di un Torino che, pur essendo arrivato a Firenze con una rosa falcidiata da varie assenze (Belotti ed Ansaldi solo per citarne alcune), non è certo sceso in campo...

La Fiorentina passeggia sulle macerie di un Torino che, pur essendo arrivato a Firenze con una rosa falcidiata da varie assenze (Belotti ed Ansaldi solo per citarne alcune), non è certo sceso in campo con il giusto approccio alla gara. Tuttavia, nonostante il risultato rotondo e la convincete prestazione, una parte della tifoseria ha ritenuto opportuno manifestare nuovamente il suo dissenso nei confronti della proprietà. Ecco che, come già accaduto anche nel corso della trasferta di Benevento, una parte della tifoseria ha intonato alcuni cori di scherno indirizzati ai proprietari della Fiorentina, fra i quali il più gettonato è stato l'ormai consueto: "Della Valle vattene!".

Gianmarco Biagioni