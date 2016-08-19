La Fiorentina accontenta Antognoni, lunedi fissato un incontro tra la bandiera viola e la società

La bandiera viola aveva chiesto un incontro alla società come unico modo per essere presente alla festa dei 90 anni

Secondo quanto riportato dal tg3 Toscana ci sarà un incontro tra la Fiorentina e la bandiera viola Giancarlo Antognoni nella giornata di lunedì, la società viola in questo modo va incontro alle richieste di Antognoni che aveva chiesto un incontro con la società per essere presente alla festa per i 90 anni della Fiorentina del 28 agosto. Indubbiamente un passo avanti notevole della società viola nei confronti di una bandiera del passato. Vedremo come andrà questo incontro, sperando che possa servire per la presenza importantissima di Antognoni nella festa che tutti i tifosi viola aspettano, feste nella quale ci saranno tutti i giocatori più importanti della storia della Fiorentina dalla sua nascita fino ad oggi.