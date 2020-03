“Facciamo il tifo per voi, a nome degli Azzurri e delle Azzurre un ringraziamento speciale ai dottori, agli infermieri ed a tutto il personale ospedaliero. Un abbraccio grande e grazie per tutto quello che state facendo». E’ il messaggio conclusivo, affidato a un video dei capitani delle due nazionali di calcio Giorgio Chiellini e Sara Gama, della campagna Figc #leregoledelgioco. Il messaggio è diretto a tutti gli operatori della sanità pubblica, che è anche diventato qualcosa di più concreto: la Figc ha deciso di donare un contributo di 100.000 euro all’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Gazzetta.it