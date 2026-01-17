17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:49

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi in memoria di Commisso

CommissoFiorentina

"Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano"

In memoria del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi).

Lo ha deciso la Federcalcio. “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa – aggiunge il presidente della Figc Gabriele Gravina – Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione”.

