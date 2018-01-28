La Curva s’infuria: “Fuori le p...” e gravi insulti a Della Valle...

“Fuori le p..., ci avete rotto il c... e Della Valle pezzo....” Come il consueto: “Della Valle vattene”... sono questi i cori cominciati sullo 0-3 per il Verona. Clamoroso il rendimento della squadra...

A cura di Gabriele Caldieron 28 gennaio 2018 15:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole

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