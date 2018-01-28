La Curva s’infuria: “Fuori le p...” e gravi insulti a Della Valle...
“Fuori le p..., ci avete rotto il c... e Della Valle pezzo....” Come il consueto: “Della Valle vattene”... sono questi i cori cominciati sullo 0-3 per il Verona. Clamoroso il rendimento della squadra...
A cura di Gabriele Caldieron
28 gennaio 2018 15:56
“Fuori le p..., ci avete rotto il c... e Della Valle pezzo....” Come il consueto: “Della Valle vattene”... sono questi i cori cominciati sullo 0-3 per il Verona. Clamoroso il rendimento della squadra e se prima i tifosi contestavano in modo moderato adesso la reazione è stata più veemente. Urgono immediatamente goal e voglia di lottare, altrimenti la Domenica potrebbe diventare molto nera anche per il buon Pioli...