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La Curva s’infuria: “Fuori le p...” e gravi insulti a Della Valle...

“Fuori le p..., ci avete rotto il c... e Della Valle pezzo....” Come il consueto: “Della Valle vattene”... sono questi i cori cominciati sullo 0-3 per il Verona. Clamoroso il rendimento della squadra...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
28 gennaio 2018 15:56
La Curva s’infuria: “Fuori le p...” e gravi insulti a Della Valle... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole
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“Fuori le p..., ci avete rotto il c... e Della Valle pezzo....” Come il consueto: “Della Valle vattene”... sono questi i cori cominciati sullo 0-3 per il Verona. Clamoroso il rendimento della squadra e se prima i tifosi contestavano in modo moderato adesso la reazione è stata più veemente. Urgono immediatamente goal e voglia di lottare, altrimenti la Domenica potrebbe diventare molto nera anche per il buon Pioli...

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