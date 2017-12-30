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La Curva Fiesole punge i Della Valle: "Anche quest'anno si vince il prossimo. Grazie Presidente"

Nel corso della partita tra Fiorentina e Milan la Curva Fiesole ha esposto uno striscione ironico nei confronti della proprietà Della Valle dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Questo il t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 15:01
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Nel corso della partita tra Fiorentina e Milan la Curva Fiesole ha esposto uno striscione ironico nei confronti della proprietà Della Valle dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Questo il testo dello striscione: "Anche quest'anno si vince il prossimo. Grazie Presidente"

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