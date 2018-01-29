Curva Fiesole: "Non abbiamo chiesto il ritorno dei Della Valle, devono vendere e andare via"

La Curva Fiesole attraverso Facebook ha fatto emergere il loro pensiero e la verità sull'incontro la società viola dopo la partita. Ecco il post della Curva:"Vista la cronaca scorretta e strumentale c...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2018 13:26

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