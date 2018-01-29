Curva Fiesole: "Non abbiamo chiesto il ritorno dei Della Valle, devono vendere e andare via"
La Curva Fiesole attraverso Facebook ha fatto emergere il loro pensiero e la verità sull'incontro la società viola dopo la partita. Ecco il post della Curva:"Vista la cronaca scorretta e strumentale c...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 13:26
La Curva Fiesole attraverso Facebook ha fatto emergere il loro pensiero e la verità sull'incontro la società viola dopo la partita. Ecco il post della Curva:
"Vista la cronaca scorretta e strumentale che è stata fatta da vari canali di informazione fiorentini, la Curva Fiesole ribadisce ciò che ieri è stato urlato in modo chiaro e deciso da centinaia di tifosi: I Della Valle sono invitati a vendere la società ed andarsene da Firenze, non a tornare"