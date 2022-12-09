La Croazia è una sentenza ai rigori: eliminato il favorito Brasile. Seleçao in lacrime

Incredibile in Qatar: la Croazia elimina il Brasile ai calci di rigore. Gara veloce, a tratti vivace, dove la Nazionale croata che pressa e chiude gli spazi per poi ripartire sfruttando le corsie late...

Incredibile in Qatar: la Croazia elimina il Brasile ai calci di rigore. Gara veloce, a tratti vivace, dove la Nazionale croata che pressa e chiude gli spazi per poi ripartire sfruttando le corsie laterali, mentre la Seleçao cerca le giocate in velocità con i quattro attaccanti che si muovono su tutto il fronte dando pochi punti di riferimento. Ma nonostante il predominio dei verdeoro, il risultato si sblocca solo nel primo tempo supplementare, quando Neymar dà il via a un’azione da playstation e si propone in area di rigore sgusciando fra le maglie avversarie, salta Livakovic in uscita e deposita in rete il pallone.

Nel secondo supplementare la Croazia reagisce e al minuto 116 arriva il pareggio dei biancorossi con una giocata di Modric che serve in profondità Orsic che mette subito in mezzo per Petkovic. Il centravanti gira subito il pallone verso la porta, trova la deviazione di un difensore e batte Alisson alla prima vera conclusione in porta dei croati.

Ai calci di rigore la Croazia è perfetta, mentre il Brasile sbaglia prima con Rodrygo - parata di Livakovic - e Marquinos - che calcia sul palo - facendo sprofondare il popolo verdeoro nel dramma. La Croazia conquista così la semifinale e attende la vincente di Olanda-Argentina.

CONTINUA IL PERCORSO DI RIABILITAZIONE DI SOTTIL: OGGI ESERCIZI IN PISCINA. IN CAMPO A FEBBRAIO

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