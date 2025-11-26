26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Conference fa ricca la Fiorentina. Repubblica: “Incassati oltre 51 milioni negli ultimi tre anni”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

La Conference fa ricca la Fiorentina. Repubblica: “Incassati oltre 51 milioni negli ultimi tre anni”

Redazione

26 Novembre · 10:04

Aggiornamento: 26 Novembre 2025 · 10:04

TAG:

CommissoFiorentina

Condividi:

di

Entrate significative dalla competizione europea

La Fiorentina ha tratto benefici economici dalle sue avventure europee, nonostante le limitazioni strutturali dovute all’Artemio Franchi a capienza ridotta. La diminuzione degli incassi da botteghino, praticamente dimezzati negli ultimi anni, non ha impedito al club viola di registrare entrate significative dalle competizioni UEFA. Negli ultimi tre anni, con due finali e una semifinale di Conference League, la Fiorentina ha incassato complessivamente 51,43 milioni di euro. Una somma che testimonia la costanza del progetto viola sul palcoscenico europeo. Lo riporta Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio