La Conference fa ricca la Fiorentina. Repubblica: “Incassati oltre 51 milioni negli ultimi tre anni”

La Fiorentina ha tratto benefici economici dalle sue avventure europee, nonostante le limitazioni strutturali dovute all’Artemio Franchi a capienza ridotta. La diminuzione degli incassi da botteghino, praticamente dimezzati negli ultimi anni, non ha impedito al club viola di registrare entrate significative dalle competizioni UEFA. Negli ultimi tre anni, con due finali e una semifinale di Conference League, la Fiorentina ha incassato complessivamente 51,43 milioni di euro. Una somma che testimonia la costanza del progetto viola sul palcoscenico europeo. Lo riporta Repubblica.