La carica dei 30.000 per Fiorentina-Atalanta: obiettivo oltrepassare il record stagionale

Ancora una volta sarà superata la soglia dei 30.000, con la Fiorentina che ambisce ad oltrepassare l’attuale record stagionale stabilito contro il Lecce alla prima interna in campionato (30.923 spettatori). La prevendita ci ha messo qualche giorno a decollare, ma nelle ultime ore sono stati tanti quelli che hanno deciso di non far mancare il proprio supporto ai ragazzi di Italiano. Ai 17.252 abbonati si sommano così circa 12.000 tifosi che hanno acquistato il biglietto per la singola partita. Lo scrive La Nazione.