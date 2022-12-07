La bella dedica di Amrabat al fraterno amico colpito da aneurisma nel 2017 Abdelhak Nouri

Amrabat cuore d'oro. Dedica la vittoria contro la Spagna al fraterno amico colpito da un malore sofferto nel 2017.

Il bellissimo gesto di Sofyan Amrabat, che durante i festeggiamenti del suo Marocco per la vittoria contro la Spagna ai calci di rigore negli ottavi di finale del campionato del mondo, ha voluto ricordare il fraterno amico Abdelhak Nouri, che nel 2017 ha sofferto di una aneurisma in campo che lo ha indotto ad un coma farmacologico. Il calciatore, fortunatamente sopravvissuto, è poi stato costretto ad appendere gli scarpini al chiodo.

RETROSCENA RONALDO

https://www.labaroviola.com/retroscena-ronaldo-palmeri-ha-rifiutato-di-allenarsi-con-quelli-che-sono-andati-in-panchina/195039/