La 2° maglia della Fiorentina è ispirata a Santa Maria Novella, 2 edizioni diverse per maschile e femminile

La Fiorentina ha fatto uscire le prime immagini della maglia da trasferta per la prossima stagione, un assoluta novità è il fatto che le maglie sono diverse per maschile e femminile, questo il comunicato viola:

La collaborazione tra ACF Fiorentina e Kappa® prosegue con una scelta distintiva e significativa nel panorama del calcio italiano (e non solo): per la prima volta nella storia del brand degli Omini e del club, vengono rilasciate due divise away distinte, pensate rispettivamente per la squadra maschile e quella femminile. Non si tratta di una semplice differenza di fit: la maglia femminile ha un design esclusivo, originale, ideato appositamente per le calciatrici viola. È un atto concreto di riconoscimento e valorizzazione, e un passo avanti significativo nel percorso di emancipazione e rappresentazione femminile nello sport.

Le due maglie sono accomunate dall’ispirazione alla facciata della Basilica di Santa Maria Novella, simbolo architettonico e di identità fiorentina, ma presentano dettagli e interpretazioni diverse: la maglia maschile presenta i cerchi concentrici che si irradiano dal logo centrale; mentre la magliafemminile richiama i rettangoli geometrici che incorniciano il rosone centrale, con dettagli rosa sulle maniche ispirati ai marmi della basilica. Due maglie gemelle ma differenti, che affermano: siamo la stessa cosa, ma con identità e peculiarità diverse.

A rafforzare il messaggio è la campagna di lancio che celebra la maglia femminile come protagonista assoluta. Il video racconta una storia semplice e potente. Alice Tortelli, capitana della Fiorentina Femminile e fiorentina DOC, impersona il sogno di tante bambine appassionate di calcio: quella di avere una maglia tutta per loro.