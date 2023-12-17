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Kouamé: "L'obiettivo è sbloccarla fin da subito. Vogliamo andare in vantaggio e difenderlo fino alla fine"

Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in va...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2023 14:54
Kouamé: "L'obiettivo è sbloccarla fin da subito. Vogliamo andare in vantaggio e difenderlo fino alla fine" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 05.11.2023, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in vantaggio e mantenerlo fino alla fine".

 

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