Kouamé: "L'obiettivo è sbloccarla fin da subito. Vogliamo andare in vantaggio e difenderlo fino alla fine"
Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in va...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2023 14:54
Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in vantaggio e mantenerlo fino alla fine".