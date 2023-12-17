Kouamé: "L'obiettivo è sbloccarla fin da subito. Vogliamo andare in vantaggio e difenderlo fino alla fine"

Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in va...

Nel prepartita di Fiorentina-Verona ai microfoni di Dazn ha parlato Christian Kouamé: "Tanti gol nei primi minuti da parte nostra? L'obiettivo è sempre quello: entrare bene in partita per andare in vantaggio e mantenerlo fino alla fine".