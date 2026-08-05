Kostic, avvicinato alla Fiorentina, va al PSV Eindhoven da svincolato dopo la Juventus

L'esterno serbo approda nel campionato olandese

Un'operazione in perfetto stile vecchia guardia, un profilo da cui Paratici si è tenuto a debita distanza. Filip Kostic era stato accostato alla Fiorentina una volta svincolatosi dalla Juventus, ma l'esterno serbo non è mai rientrato nei piani del ds viola per rinforzare la corsia di sinistra.

Per il classe '92 si spalancano quindi le porte di una nuova avventura in Eredivisie con la maglia del PSV Eindhoven. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società olandese ha superato la rivalità dell'AEK Atene per assicurarsi le prestazioni del calciatore.