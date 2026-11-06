Koopmeiners: "Sto giocando bene, voglio fare gol anche domenica contro la Fiorentina per vincere"
Il giocatore olandese ha parlato dopo la rete in Olanda in Europa League
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2026 13:45
A Sky Sport è intervenuto il giocatore olandese della Juventus Teun Koopmeiners per parlare dopo la vittoria contro l'AZ:
Sulla sua prestazione «Credo di aver disputato un'ottima prova nell'ultima uscita. È fondamentale dare il massimo per i compagni in ogni occasione, compresi gli allenamenti quotidiani. Non c'è molto altro da aggiungere».
Verso la sfida con la Fiorentina «Ripeterò lo stesso atteggiamento stasera e lo terrò anche per l'impegno di questo fine settimana contro la Fiorentina. Voglio proseguire su questa strada, mantenendo la mente lucida, mettendo in campo tutte le mie energie e guardando sempre avanti».