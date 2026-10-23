Kompany collassato dopo l'allenamento del Bayern: Lo hanno portato d'urgenza all'ospedale in elicottero

Il tecnico belga dei bavaresi conviveva con un'infezione virale che lo ha debilitato negli ultimi giorni

L'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany (40 anni) è stato portato venerdì in un ospedale di Monaco di Baviera accompagnato da un medico d'urgenza. Lo riportano Bild e Sky.

In precedenza, un elicottero sarebbe atterrato al centro d'allenamento dell'FCB in Säbener Straße. Secondo quanto riferito, Kompany sarebbe collassato dopo l'allenamento. Non sono ancora disponibili ulteriori informazioni né una conferma ufficiale da parte del club più titolato di Germania.

Negli ultimi giorni Kompany si trascinava un'infezione virale. Per questo ha saltato, tra l'altro, la rifinitura e la conferenza stampa prima della partita di Champions League contro l'Arsenal (2-2). Durante la partita, però, il belga era di nuovo in panchina all'Allianz Arena.

Kompany ha spiegato: «Da allenatore vuoi sempre fare tutto e occuparti di ogni cosa. La settimana scorsa mi sono preso un virus piuttosto forte, poi naturalmente non ho ascoltato il mio corpo e a un certo punto il mio corpo mi ha detto: "Adesso fermati!"»