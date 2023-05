Kokorin star a Cipro: riposa con il campionato vinto e il titolo di miglior giocatore della stagione

Tredici gol e 6 assist in 30 partite per ripartire. Tornare a sentirsi importante. Così Sasha Kokorin è rinato a Cipro, vincendo con il suo Aris Limassol il campionato. In più, è stato votato come miglior giocatore della stagione cipriota. Lo stesso russo, che ha ritrovato finalmente sorrisi e serenità, ha postato sui social una foto in cui si ritrae a letto insieme ai due trofei conquistati. Dopo il prestito di questa stagione, tornerà formalmente un giocatore della Fiorentina a partire dal 1 luglio.