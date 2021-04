Aleksandr “Sasha” Kokorin, è reduce da una brutta lesione. Ieri ha sostenuto una seduta personalizzata. Il suo ritorno in campo è previsto per il finale di stagione. Deve lanciare un segnale positivo in vista della prossima stagione. Lo scrive La Nazione.

