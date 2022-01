Kokorin all’addio ma la Fiorentina dovrà comunque pagare in parte il suo stipendio

Il primo obiettivo della Fiorentina in questo mercato invernale è quello di cedere Kokorin. Secondo La Nazione oggi in edicola, l’attaccante sembra essere destinato a tornare in Russia, in alternativa c’è un futuro negli Emirati Arabi. Il club viola sarà comunque chiamato a partecipare all’ingaggio di Kokorin, di circa 1.7 milioni a stagione. Possibile addio in prestito con diritto di riscatto.

