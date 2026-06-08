Kean via? Nazione: “Che dilemma! Ma Grosso vuole alla Fiorentina una punta che conosca già la Serie A”

Il bomber della Nazionale ora vale 40 milioni

Se la Fiorentina dovesse rinunciare a Kean, dovrebbe avere già un accordo con chi prenderebbe il suo posto Futuro di Kean: che succederà? Argomentone di peso, in casa viola, quello relativo all'attaccante. Anche perché al di là di cifre e prezzi (dalla clausola di 62 milioni, valida a luglio, ai 40 milioni della valutazione attuale), il dilemma della scelta da fare su Moise peserà e non poco sull'estate degli affari. Il discorso, in qualche modo, appare addirittura semplice: se la Fiorentina dovesse rinunciare a Kean dovrebbe (anzi, dovrà) avere subito nel mirino – o meglio ancora un accordo fatto – con la punta che dovrà prendere il posto dell'ex juventino.

E, per essere obiettivi, rimediare sul mercato un centravanti che possa avere la forza e i numeri di Kean non è non sarà una passeggiata. Anche perché, radiomercato dice che la Fiorentina (o forse direttamente Grosso?) preferirebbe avere a disposizione una punta che conosce bene il campionato italiano. Lo scrive La Nazione.