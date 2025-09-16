Kean sprecone da record in Europa: primo attaccante per xG senza gol nei top 5 campionati

Ancora a secco con la Fiorentina nonostante le tante occasioni Moise brilla solo in Nazionale dove ha già segnato tre reti

Moise Kean continua a far parlare di sé, ma non nel modo sperato dai tifosi della Fiorentina. Dopo tre giornate di campionato, l’attaccante viola non ha ancora trovato la via del gol quest'anno, nonostante le numerose occasioni create. A certificare il momento sfortunato (o impreciso) del numero 20 gigliato arriva una statistica che fa rumore: Kean è il giocatore con il più alto valore di xG (expected goals) tra tutti quelli dei top 5 campionati europei senza aver ancora segnato.

Secondo quanto riportato da Sofascore, Kean ha accumulato un xG di 2.15 nelle prime tre giornate di Serie A: un dato che sottolinea le occasioni avute e il potenziale offensivo, ma che mette anche in evidenza la mancanza di concretezza sotto porta. Subito dietro di lui in questa speciale (e amara) classifica ci sono Ilic dell’Union Berlino con 2.07 e Gimenez del Milan con 1.78.

Il paradosso? Con la maglia della Nazionale, Kean si è sbloccato eccome: ben 3 gol nelle ultime due uscite con l’Italia, dimostrando che la porta la sa ancora vedere. La Fiorentina, per fare il salto di qualità in attacco, ha assoluto bisogno del miglior Moise Kean.