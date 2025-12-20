Kean si ribella alla fake news: “Via per la nuova fidanzata”. La risposta ironica: “Per le nuove fidanzate”

Attraverso il proprio profilo Instagram Moise Kean ha voluto smentire una notizia che lo vedeva protagonista. Infatti una Fan page aveva postato una grafica con la notizia di una richiesta di cessione da parte di Moise Kean nel mercato di gennaio per avvicinarsi alla nuova fidanzata che vive a Parigi. L’attaccante della Fiorentina però ha scelto di commentare in maniera ironica per smentire queste voci, infatti sotto il post ha scritto: “Alle nuove fidanzate*.” Accompagnando il commento da un emoj della risata e del cuore viola.