Kean segna e De Gea para: i due pilastri viola finalmente nella propria versione migliore!

“Nella vita puoi sbagliare la moglie, ma non il portiere e il centravanti”.La celebre frase di Pantaleo Corvino torna più attuale che mai per raccontare la serata di De Gea e Kean, tornati decisivi pe...

“Nella vita puoi sbagliare la moglie, ma non il portiere e il centravanti”.

La celebre frase di Pantaleo Corvino torna più attuale che mai per raccontare la serata di De Gea e Kean, tornati decisivi per la prima volta in questa stagione come lo erano stati nella scorsa.

Uno dei fattori mancanti in questo avvio di campionato, infatti, era stato proprio il calo del loro rendimento. I dati, già riportati da noi, parlavano chiaro: i punti persi a causa di errori di De Gea e i goal mancati da Kean avevano pesato in modo evidente sul cammino della Fiorentina, privandola di certezze che l’anno scorso erano state fondamentali. Eppure, nel momento più difficile per entrambi, la sfida di ieri passa soprattutto da loro due. Kean, impiegato per appena dieci minuti, ha avuto un impatto devastante: tre palloni toccati e un goal, sintesi perfetta di ciò che deve essere un centravanti quando conta solo la concretezza. Sul fronte opposto, De Gea ha risposto con la personalità dei grandi. La fascia da capitano, probabilmente assegnata sia per la sua esperienza che per mandargli un segnale di fiducia, sembra averlo responsabilizzato ulteriormente. Il risultato è una grande parata al 38’ della ripresa, sullo 0-0, nell’unica vera occasione concessa agli avversari. Alla fine, tre punti firmati De Gea–Kean, con la speranza che questa partita rappresenti un punto di svolta. Se entrambi riusciranno a ritrovare il rendimento della passata stagione, la salvezza della Fiorentina potrà diventare una formalità, fermo restando che sarà comunque indispensabile una crescita complessiva di tutta la squadra.