Kean non verrà venduto, sarà il centravanti della Fiorentina. La decisione è stata presa

Il club viola ha scelto di puntare ancora sull'attaccante classe 2000. Kean resterà a Firenze e sarà il riferimento offensivo della squadra.

La Fiorentina ha deciso: Moise Kean resterà a Firenze e sarà il centravanti della squadra nella prossima stagione. Dopo le voci delle ultime settimane e i sondaggi di mercato, il club viola ha scelto di puntare ancora sull'attaccante classe 2000, considerandolo un elemento centrale del nuovo progetto tecnico.

IL BILANCIO - Una decisione arrivata nonostante una stagione, quella 2025/2026, tutt'altro che semplice per Kean. Il centravanti viola, dopo l'exploit dell'annata precedente, non è riuscito a confermarsi sugli stessi livelli: in Serie A ha realizzato 8 gol, a cui si aggiunge una rete in Conference League, numeri inferiori alle aspettative. A pesare sul suo rendimento sono state anche le diverse problematiche fisiche che lo hanno condizionato nel corso della stagione, limitandone continuità e prestazioni. Il bilancio dell'ultima annata, dunque, non è stato quello sperato né dal giocatore né dalla società. Ma la Fiorentina ha deciso di guardare avanti, confermando la fiducia nei confronti di Kean e nelle sue qualità.

LE VOCI DI MERCATO - Negli ultimi giorni si era parlato dell'interesse del Como, che aveva effettuato un tentativo prendendo contatti con l'entourage del calciatore. Non è però mai arrivata un'offerta ufficiale al club viola. E ora la posizione della Fiorentina è chiara: Kean resta a Firenze. L'attaccante sarà il riferimento offensivo della squadra di Fabio Grosso, con l'obiettivo di ritrovare continuità, condizione fisica e quei numeri che avevano convinto la Fiorentina a puntare fortemente su di lui. La decisione è stata presa: il futuro di Moise Kean sarà ancora in maglia viola.