Joao Mario sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. E' fatta per l'arrivo del difensore, domani le visite mediche

Accordo definito tra Juventus e Fiorentina per il passaggio del difensore portoghese in viola

La Fiorentina è ormai a un passo dall'ingaggio di Joao Mario. La trattativa con la Juventus è alle battute conclusive e il giocatore domani sarà a Firenze per le visite mediche di rito.

L'operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe al club viola di valutare il rendimento del laterale portoghese nel corso della stagione prima di decidere se acquistarlo a titolo definitivo.

Per quanto riguarda i dettagli economici, l'accordo dovrebbe prevedere un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, per un valore complessivo dell'operazione pari a 13 milioni di euro. Qualora la Fiorentina esercitasse l'opzione di acquisto nell'estate del 2027, la Juventus realizzerebbe una leggera plusvalenza, considerando che il cartellino del portoghese era stato valutato 11,4 milioni di euro nell'operazione di scambio con Alberto Costa e il Porto.

Joao Mario si giocherà una maglia da titolare con Jimenez nel ruolo di terzino destro della difesa a 4 di Fabio Grosso.