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Kean non presente all'allenamento per una seduta personalizzata in palestra per rimetterlo in forma

L'attaccante viola fa un programma personalizzato per recuperare dalla tibia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2026 18:05
Kean non presente all'allenamento per una seduta personalizzata in palestra per rimetterlo in forma -
Kean
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Moise Kean non si sta allenando col gruppo di Fabio Grosso sul terreno del Viola Park perché è in palestra a seguire un programma personalizzato individuale che ha l'obiettivo di rimetterlo in forma quanto prima dopo la lunga inattività, infatti il giocatore non gioca in gara ufficiale da inizio aprile a Verona contro l'Hellas. Per questo non è col gruppo in questa sessione di allenamento.

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