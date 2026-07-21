Kean non presente all'allenamento per una seduta personalizzata in palestra per rimetterlo in forma

L'attaccante viola fa un programma personalizzato per recuperare dalla tibia

Moise Kean non si sta allenando col gruppo di Fabio Grosso sul terreno del Viola Park perché è in palestra a seguire un programma personalizzato individuale che ha l'obiettivo di rimetterlo in forma quanto prima dopo la lunga inattività, infatti il giocatore non gioca in gara ufficiale da inizio aprile a Verona contro l'Hellas. Per questo non è col gruppo in questa sessione di allenamento.